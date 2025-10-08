The Power of Play: a Pesaro il festival che mette i videogiochi al servizio della comunità

L'appuntamento porterà in città esperti italiani e provenienti da nazioni come Belgio, Francia, Polonia, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti. Il programma si sviluppa su sei filoni (benessere, sostenibilità, cultura, diritti umani, istruzione e sensibilizzazione) con appuntamenti, discussioni e un'area dimostrativa in cui saranno presenti videogiochi italiani a impatto sociale, oltre a sei laboratori pensati per le scuole del territorio.