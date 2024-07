Usa: i videogiochi aiutano i giovani a gestire lo stress accademico, secondo uno studio

Lo studio ha rilevato infatti che gli adolescenti con un'efficacia di gioco più elevata erano più propensi a utilizzare i videogiochi come meccanismo di "coping" (lo sforzo cognitivo e comportamentale compiuto per fronteggiare difficoltà ritenute gravose o eccessive per le proprie risorse) in risposta allo stress accademico. Ciò suggerisce che per coloro che si sentono competenti e di successo nell'ambiente videoludico, i videogiochi servono da fuga efficace dalle pressioni e dalle frustrazioni associate alle sfide accademiche.