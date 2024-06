Usa: l'impegno di videogame e giocatori nella lotta al cambiamento climatico

Dal momento che molti sviluppatori statunitensi stanno cercando di inserire contenuti sul clima nei giochi per sensibilizzare la popolazione che ne fa uso, sono stati realizzati due studi: nel primo, un sondaggio rappresentativo a livello nazionale negli Stati Uniti, è emerso che i giocatori avevano una probabilità leggermente maggiore rispetto ai non giocatori di voler intraprendere azioni collettive sul riscaldamento globale, in particolare per quanto riguarda comportamenti di attivismo dei consumatori e comportamenti politici.