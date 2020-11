Videogiochi: streamer si addormenta in diretta, gli spettatori chiamano i soccorsi

Restare di fronte a uno schermo acceso per diverse ore può essere rischioso, specie se la propria occupazione consiste nel restare in diretta concentrandosi sul videogioco del momento e sottoponendosi a intense sessioni di gioco. In questo modo si può riassumere la vicenda dello streamer di Twitch Smokey1981_NL che si è addormentato improvvisamente davanti agli occhi dei suoi spettatori, tanto da spingerli a chiamare i soccorsi .

Lo streamer è crollato sulla sua scrivania nel mezzo dello streaming di Valorant. Davanti a tale scena, uno spettatore preoccupato che si fosse trattato di un possibile malore, ha contattato i paramedici e le autorità che si sono precipitate a casa del giovane per soccorrerlo.

Quando il content creator si è trovato davanti agli occhi i soccorritori è rimasto notevolmente stranito della loro presenza, rassicurando il personale medico e i suoi fan di non essere realmente svenuto, ma di essersi in realtà solo addormentato.

Come se niente fosse, Smokey1981_NL ha continuato a restare in diretta giocando allo sparatutto di Riot Games per ben otto ore. Alcuni utenti hanno sottolineato come all'arrivo dei soccorsi, lo streamer sia apparso anche stizzito di fronte al gesto di premura dei suoi spettatori, per poi ritrattare tutto ringraziando profusamente la chat per essersi preoccupata del suo benessere.

