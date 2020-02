Videogiochi: streamer diversamente abile completa Sekiro utilizzando il mento

Completare un videogioco come Sekiro: Shadows Die Twice è già un'impresa di per sé, ma farlo utilizzando solo la bocca e controllando il personaggio con il mento è certamente un compito per pochi. Eppure, nonostante la sua disabilità, lo streamer HandicapableOne è riuscito a portare a termine il gioco e a sconfiggere il boss finale facendo uso di un supporto speciale per il controller di PS4, stupendo tutti gli spettatori che lo osservavano in diretta.

Handicapable One (vero nome Sean Cahill) è uno streamer che trasmette le proprie sessioni in diretta su Twitch e ha già dimostrato in passato di saper combattere la sua malattia, una distrofia di Duchenne che lo affigge dalla nascita, utilizzando un particolare supporto che mantiene il controller di PS4 sospeso in aria: Sean lo sfrutta in combinazione con un software per la mappatura dei tasti, che gli consente di effettuare delle azioni specifiche utilizzando la bocca e il mento.

In passato, HandicapableOne aveva già dimostrato un'incredibile forza di volontà portando a termine videogiochi estremamente ardui come Cuphead e Dark Souls, ma battere Sekiro: Shadows Die Twice in poco più di 50 ore è certamente un modo di dimostrare a chiunque che, con tenacia e tanta voglia di fare, si possono raggiungere risultati all'apparenza incredibili.

Se siete curiosi di scoprire come lo streamer sia riuscito a sconfiggere il boss finale di Sekiro utilizzando il mento, date un'occhiata al video che mostra la boss fight conclusiva del gioco d'azione di FromSoftware.

