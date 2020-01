Gb: genitore realizza il sogno della figlia disabile costruendole un controller per giocare a Zelda

L'amore di un genitore non conosce limiti e nello stesso tempo è in grado di superare anche gli ostacoli più difficili. Come quello di Rory Steel, per la sua piccola Ava di 9 anni, affetta da paraplegia, il quale è riuscito a esaudire il grande desiderio della figlia di giocare al suo gioco preferito Zelda: Breath of The Wild, costruendole un Adaptive Controller Xbox perfettamente funzionante su Nintendo Switch.