Videogiochi: Sony pronta ad acquisire gli autori del remake di Demon's Souls

Si susseguono senza sosta le indiscrezioni sul futuro di PlayStation Studios , il gruppo di team di proprietà di Sony al lavoro su contenuti esclusivi (e non solo) per le console della casa nipponica: stando alle ultime voci trapelate su ResetEra da alcuni insider, l'azienda avrebbe in programma l'acquisizione di Bluepoint Games , autori del recente rifacimento di Demon's Souls per PS5 e del remake di Shadow of the Colossus . L'acquisizione sarebbe un primo tentativo di rispondere alle "spese folli" di una Microsoft scatenata.

Le fonti parlano di una possibile finalizzazione della trattativa entro il 28 febbraio, con Sony che dovrebbe annunciare il completamento dell'acquisizione e dare il benvenuto al team Bluepoint Games nella scuderia first-party dei PlayStation Studios. Per la software house, composta da abili sviluppatori esperti nel rifacimento di grandi classici, sarebbe di certo un grande traguardo, oltre che un'opportunità di lavorare a nuovi remake basati su proprietà intellettuali di spicco.

Da tempo, infatti, si vocifera che oltre a Demon's Souls la software house possa essere impegnata sul remake del primo Metal Gear Solid o di Castlevania, e nel frattempo le voci sul possibile accordo tra Konami e Sony per lo sfruttamento esclusivo dei diritti dei suddetti franchise hanno continuato a popolare i forum e i social network. Che Sony stia lavorando su più fronti per assicurarsi l'uso di Metal Gear Solid, Castlevania e Silent Hill per poi affidare a Bluepoint Games lo sviluppo dei remake? Potremmo scoprirlo molto presto, stando alle più recenti indiscrezioni trapelate in rete.

Uno dei responsabili del celebre forum ResetEra, infatti, avrebbe confidato che le voci sull'acquisizione di Bluepoint da parte di Sony sarebbero fondate e che l'annuncio sarebbe solo una questione di tempo. Dopo l'ottimo lavoro svolto sui due remake di Shadow of the Colossus e Demon's Souls, non stupisce che Sony voglia accelerare per assicurarsi i servigi del team di sviluppo e affidargli altre "opere di restauro" da proporre poi su PlayStation 5.

