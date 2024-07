Videogiochi: lo sciopero degli attori non avrà ripercussioni a breve termine, secondo Electronic Arts

Wilson prosegue, confermando come il problema sollevato dal sindacato statunitense degli attori e doppiatori non avrà un impatto nel breve periodo sui videogiochi di Electronic Arts. "Per quanto riguarda i nostri prodotti, lo sciopero è limitato ai giochi la cui produzione è iniziata dopo il mese di settembre 2023, compresi i giochi live-service", afferma l'amministratore delegato di EA. "Non prevediamo quindi alcuna interruzione a breve termine dei giochi che abbiamo in fase di sviluppo o dei titoli live-service attualmente in fase di gestione. Detto questo, ci impegniamo a continuare a contrattare in buona fede e speriamo che le parti possano risolvere rapidamente i problemi durante le trattative, ma non prevediamo alcun impatto significativo a breve termine per EA".