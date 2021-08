Videogiochi: McDonald's mette in palio dei controller DualSense personalizzati, Sony interrompe l'iniziativa

Per festeggiare i cinquant’anni di attività, McDonald’s Australia ha organizzato una settimana di eventi in streaming, invitando content creator locali a trasmettere in diretta giochi e altre attività. Il premio più ambito erano però cinquanta controller DualSense di PlayStation 5 in edizione limitata ; o meglio, lo sarebbero stati. Sony è intervenuta per bloccare tutto , perché da parte sua mancava l’autorizzazione a offrire in regalo quei controller brandizzati.

La versione personalizzata di DualSense avrebbe proposto una colorazione gialla e rossa, lasciando un po’ di spazio al bianco originale, e avrebbe riportato sulle due impugnature patatine e panino, i cibi simbolo della catena di fast-food. Considerata la loro rarità, è altamente probabile che queste versioni di DualSense sarebbero diventati oggetto di collezionismo.

IGN

Questo non è successo, e non succederà, per via dello stop di Sony. "Sony PlayStation non ha autorizzato l'uso del suo controller nei nostri materiali promozionali relativi all'evento Stream Week e ci scusiamo per gli eventuali disagi causati", ha riferito un portavoce della divisione australiana di McDonald's. "La settimana dello streaming di McDonald's è stata posticipata e i controller Sony PlayStation non saranno inclusi nel giveaway".

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!