Videogiochi: la New York di Marvel's Spider-Man conquista il podio in un premio fotografico

I giudici hanno lodato la serie per l'estetica in bianco e nero ad alto contrasto e per l'uso intelligente delle prospettive verticali per evidenziare la geometria architettonica della New York ricreata fedelmente da Insomniac Games per il suo videogioco. Hanno inoltre elogiato l'autore per la coerenza dell'inquadratura e l'attenzione ai dettagli, notando l'inclusione di elementi come aerei e uccelli come sottili punti di interesse. Premio dunque meritatissimo e che sfata il mito per cui il virtuale non sarà mai molto simile al reale.