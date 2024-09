Videogiochi: intelligenza artificiale ricostruisce fedelmente Doom

L'intelligenza artificiale è stata dunque addestrata con l'utilizzo di video provenienti da fonti internet che mostravano schermate del gioco Doom in corso giocato da un utente reale. Questi dati sono stati utilizzati per insegnare al nuovo sistema come dovrebbe apparire il mondo di Doom e come dovrebbe svolgersi il gioco. In seguito all'apprendimento, hanno chiesto alla IA di agire autonomamente, scoprendo come fosse in grado di generare nuovi fotogrammi realistici di gioco (più di 20 fotogrammi al secondo utilizzando una sola TPU, acronimo di Tensor Processor Unit).