Videogiochi, il mito di Contra rivive in una raccolta antologica

Ecco l'elenco completo dei giochi che saranno inclusi nel pacchetto:



- Contra (arcade)

- Contra (NES)

- Contra (Famicom)

- Super Contra (arcade)

- Super C (NES)

- Operation C (Game Boy)

- Contra 3: The Alien Wars (Super NES)

- Contra: Hard Corps (Sega Genesis)

- Probotector (Sega Mega Drive)

- Super Probotector: Alien Rebels (Super NES)



Come potete notare, tra i titoli presenti nella raccolta ci sono anche i due Probotector, precedentemente lanciati solo in Europa e Australia: si tratta di due versioni basate rispettivamente su Contra: Hard Corps e Contra 3: The Alien Wars con i soldati robotici RD-008 e RC-011 al posto dei tradizionali protagonisti.



Konami ha confermato che le versioni giapponesi di sei giochi inclusi nella raccolta saranno lanciate successivamente, come parte di un update gratuito per tutti gli acquirenti della Anniversary Collection.