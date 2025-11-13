Horizon si dà ai videogiochi per mobile: ecco Steel Frontiers

Per chi non la conoscesse, la saga di Horizon è iniziata nel 2017 con l'episodio Zero Dawn e racconta le avventure di Aloy, una cacciatrice in un futuro "post-postapocalittico" in cui la civiltà umana è crollata e la Terra è popolata da gigantesche creature robotiche che ricordano dinosauri e animali preistorici. La serie ha venduto oltre 32 milioni di copie e oggi è uno dei marchi di punta di Sony e PlayStation.