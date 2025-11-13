Horizon si dà ai videogiochi per mobile: ecco Steel Frontiers

La saga di PlayStation torna con un gioco di massa online che non arriverà su console: il progetto, affidato alla coreana NCSoft, uscirà su PC e mobile
© Ufficio stampa
Il mondo di Horizon, una delle serie di videogiochi più importanti targate PlayStation, si prepara a sbarcare su dispositivi mobile. Sony e la sudcoreana NCSoft hanno infatti annunciato Horizon Steel Frontiers, un nuovo gioco online di massa online pensato prima di tutto per computer e smartphone e ambientato nello stesso universo dei titoli principali realizzati da Guerrilla Games. L'uscita è prevista prossimamente.
Per chi non la conoscesse, la saga di Horizon è iniziata nel 2017 con l'episodio Zero Dawn e racconta le avventure di Aloy, una cacciatrice in un futuro "post-postapocalittico" in cui la civiltà umana è crollata e la Terra è popolata da gigantesche creature robotiche che ricordano dinosauri e animali preistorici. La serie ha venduto oltre 32 milioni di copie e oggi è uno dei marchi di punta di Sony e PlayStation.
Con Horizon Steel Frontiers si cambia però prospettiva: anziché seguire la protagonista Aloy, i giocatori vestiranno i panni di un "cacciatore di macchine" creato da zero, che vive nelle cosiddette "Deadlands", una regione ispirata agli scenari dell'Arizona e del Nuovo Messico. Si potrà scegliere una delle quattro tribù già note (Nora, Tenakth, Utaru e Oseram) e muoversi in un grande mondo condiviso con migliaia di utenti.
Il progetto è definito un "gioco di ruolo online di massa": in pratica, un titolo in cui si esplora, si combatte e si coopera (o si compete) con altre persone connesse contemporaneamente. In tal senso, Horizon Steel Frontiers promette grandi battaglie contro enormi macchine da affrontare in squadra, con elementi strategici, trappole, rampini per muoversi rapidamente e la possibilità di colpire i punti deboli specifici dei nemici, un po' come succede nel titolo principale. I primi filmati, però, ricordano particolarmente Monster Hunter, la serie creata dalla giapponese Capcom che si basa proprio sulla caccia a gigantesche creature.
Una particolarità che farà discutere è che Horizon Steel Frontiers non uscirà su PlayStation 5: sarà giocabile su dispositivi mobile (smartphone e tablet) e, tramite la piattaforma proprietaria Purple, anche su PC, ma allo stato attuale non ci sono notizie su una versione console né tantomeno sulla possibile data di uscita. Non è da escludere, tuttavia, che Sony voglia tenere "lontano" questo progetto dall'ecosistema PlayStation in vista di un nuovo titolo creato dal team responsabile della saga, Guerrilla Games, che potrebbe infatti avere in serbo un videogioco cooperativo di Horizon.
Lo sviluppo di Steel Frontiers, invece, è curato da NCSoft, azienda che ha alle spalle una lunga esperienza nei videogiochi online (tra cui Lineage e Guild Wars), in collaborazione con lo studio olandese che, oltre a Horizon, ha dato i natali alla serie di Killzone. Il direttore di Guerrilla, Jan Bart van Beek, ha definito il progetto un "gioco di ruolo di massa online costruito specificamente per il mercato mobile", sottolineando l'idea di una frontiera condivisa in cui si alternano collaborazione e competizione fra tribù rivali.
Horizon Steel Frontiers è solo un tassello della strategia di Sony per trasformare la serie in un vero e proprio universo multimediale: Guerrilla ha in lavorazione un terzo capitolo "tradizionale" dopo Horizon Zero Dawn e il suo sequel Forbidden West, mentre qualche anno ha realizzato uno spin-off per la realtà virtuale (Horizon Call of the Mountain). Nel frattempo, sono in corso i preparativi per un film live-action, che Sony punta a girare nei prossimi anni.