Usa, giocatore vittima di un incendio riceve la solidarietà della community di Fallout 76

Alla solidarietà dei giocatori non c'è mai fine. Vero che ci si trova spesso avversari in videogiochi molto competitivi, ma ciò non esclude il fatto che la community dimentichi ciò che di buono hanno fatto tantissimi utenti. È il caso di Brent "CJ Martin" Fairchild, famoso giocatore di Fallout 76, il cui ruolo di medico benefattore all'interno del gioco si è ribaltato in quello di vittima di un gravissimo incendio che ha distrutto la sua abitazione. Nel tentativo di salvare la moglie e il figlio, Farchild ha riportato gravi ustioni e un'intossicazione da fumo. I giocatori non sono rimasti indifferenti alla notizia, indicendo una raccolta di beneficenza per correre in suo aiuto.