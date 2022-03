Videogiochi: fan di Dark Souls batte il boss finale a colpi di sterco

La partita è stata portata a termine da LilAggy, speedrunner noto per aver stabilito tempi record in Sekiro: Shadows Die Twice, il quale ha deciso di mettersi alla prova cercando di completare Dark Souls limitandosi a utilizzare solo le torte di sterco lanciabili all'interno del gioco per sconfiggere i vari nemici.

Le torte di sterco sono dei proiettili speciali venduti da alcuni mercanti all'interno del gioco, capaci di infliggere ai nemici danni tossici che si rivelano letali nel tempo. Utilizzarli richiede ovviamente un'ottima pianificazione dei combattimenti, la conoscenza del combat system e un po' di pazienza. La sfida ha infatti richiesto nel complesso più di sette ore e mezza, ma alla fine il giocatore è riuscito a trionfare.

Nel video, l'utente ha ovviamente utilizzato alcuni trucchi per sconfiggere o evitare alcuni nemici immuni all'avvelenamento, ma tutto per arrivare a battere il boss finale con il solo fetore di questi proiettili poco allettanti. Quando sembra il caso di affermare che il fine giustifica i mezzi, anche se non proprio profumati!

