Videogiochi: The Rock e Xbox insieme per aiutare i bambini ospedalizzati

Da sempre l'attore Dwayne Johnson (meglio conosciuto come The Rock ) è legato al marchio Xbox : già vent'anni fa, infatti, durante la presentazione della prima console prodotta da Microsoft, l'ex-wrestler statunitense comparve al fianco di Bill Gates per togliere i veli dalla piattaforma domestica prodotta in quel di Redmond, e da allora le due parti hanno collaborato a più riprese, offrendo alle persone meno fortunate un po' di sollievo tramite i videogames.

The Rock e Microsoft hanno continuato a lavorare a stretto contatto in occasione del debutto di Xbox 360 e Xbox One, donando console ai giocatori più bisognosi e ai bambini malati: in tal senso, era solo questione di tempo prima che l'attore e l'azienda americana annunciassero una nuova iniziativa per festeggiare l'uscita di Xbox Series X, la nuova console ammiraglia del marchio Xbox, e i dettagli sull'iniziativa non sono tardati ad arrivare.

The Rock ha condiviso un lungo video in cui mostra l'edizione speciale della console, ribattezzata The Rock Xbox Series X, brandizzata con il logo dell'attore non solo sullo chassis (che include il messaggio "Continua a sorridere e divertiti!") ma anche, in modo assai vistoso, sul controller. Venti esemplari saranno distribuiti presso altrettanti ospedali grazie alla collaborazione con Gamers Outreach, che raggiungerà oltre 50mila bambini affetti da disabilità o da gravi patologie al fine di offrir loro sollievo e momenti di spensieratezza attraverso i videogiochi.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!