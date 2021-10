Videogiochi: come sono cambiate le abitudini dei gamer durante la pandemia

IGN

Che il Covid-19 abbia stravolto e vite di milioni di persone non è più purtroppo una novità. Ciascuno di noi ha dovuto riconsiderare le proprie abitudini per tenersi al sicuro e per scongiurare nel modo migliore possibile un eventuale contagio. Durante il lockdown, dunque, le mura domestiche sono diventate il luogo più sicuro al riparo dal virus, ma anche una sorta di “prigionia”, in cui unica via d’uscita si sono rivelate per molti la tecnologia e i videogiochi. Dopo un anno e mezzo, Kingston FURY, divisione della conosciuta Kingston Technology Europe, ha deciso di condurre una ricerca su come siano cambiati gli stili di vita e le abitudini dei gamers a seguito dell’emergenza sanitaria.