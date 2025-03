Videogiochi: confermato il ritorno della BlizzCon, appuntamento al 2026

"Per il 2026, oltre ai grandi classici della BlizzCon come la cerimonia di apertura, i panel di approfondimento, la Fiera di Lunacupa, la competizione amichevole, il gioco pratico e altro ancora, il team Blizzard ha intenzione di alzare ulteriormente l'asticella di questa storica celebrazione e creare un'esperienza indimenticabile per tutti coloro che parteciperanno", prosegue l'azienda. "Il team sta costruendo questo evento proprio come se fosse uno dei videogiochi di Blizzard: con un profondo impegno nei confronti dei giocatori, con rispetto per i loro legami con i rispettivi universi e come una celebrazione della forza delle relazioni forgiate da un'avventura condivisa".