Circa il 70% del patrimonio artistico mondiale risiede in Italia . Il Bel paese è stato da sempre crogiolo di tradizioni e costumi, nonché terra natale di personaggi illustri, che lo hanno reso affascinante agli occhi di tutto il mondo. Nonostante la sua grande notorietà estera, molte delle caratteristiche italiane sono sconosciute proprio ai suoi abitanti. Per questo motivo la Farnesina ha pensato di lanciare un videogioco che celebra le meraviglie della nostra penisola e aiuta i giocatori ad apprezzarne l’arte e la cultura .

Intitolato "ITALY. Land of Wonders" (appunto "terra delle meraviglie"), il gioco si pone come un viaggio alla scoperta di ciò che ha reso grande il nostro paese e di ciò che di esso va preservato. Adatto a grandi e piccoli, ha fatto il suo debutto su dispositivi iOS (e a breve su Android) in versione totalmente gratuita lo scorso 19 luglio sul nuovo portale della Farnesina per la cultura italiana nel mondo.

Tradotto in ben undici lingue e accompagnato da una ricca colonna sonora che riunisce sonorità che vanno dal barocco alle melodie più moderne, narra della storia di Elio (italianizzazione del nome del mitologico dio greco del sole Helios), l’anziano guardiano di un faro che ogni notte recupera 20 scintille, che rappresentano le 20 regioni italiane, per far sì che l’indomani il sole possa sorgere. Per portare a termine tale compito, il guardiano ha pensato di chiedere l’aiuto del giocatore che, da personaggio misterioso, si immergerà in questa avventura, tentando dunque di completare l’ardua missione articolata in ben 100 livelli e puzzle game.

Il nostro personaggio non sarà da solo nel corso della sua avventura, ma verrà accompagnato da ben cinque Guardiani, che rappresentano Natura, Gastronomia, Arte, Spettacolo e Design, i cinque settori fondamentali che hanno reso grande il nostro patrimonio culturale. Alla fine del suo percorso, il giocatore prenderà il posto di Elio sul Faro, diventando il custode delle meraviglie scoperte durante il suo viaggio.

"Con 'Italy. Land of Wonders' il nostro obiettivo è far appassionare i ragazzi di tutto il mondo al nostro Paese e alle sue bellezze, costruire un senso di familiarità che li possa guidare, un domani, alla scoperta vera e propria dei nostri territori e dei nostri prodotti”, ha dichiarato l’Ambasciatore Lorenzo Angeloni, Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

I giocatori potranno dunque calarsi in prima persona nelle bellezze d’Italia per assaporarne inoltre più di 600 testi che raccolgono storie, notizie, curiosità raccolti in un album sfogliabile che diventerà un’utilissima guida di viaggio. "Non è solo un gioco divertente per telefonini”, ha continuato Angeloni. "È un vero e proprio prodotto del Made in Italy, che unisce sapientemente cultura e alta tecnologia. Immergetevi nell’atmosfera del nostro Paese: è un’avventura alla portata di tutti per scoprire la bellezza, la creatività e il gusto dell’Italia".

