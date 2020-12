Videogiochi: al via le stazioni di gioco Nintendo Switch per i bambini in ospedale

Annunciata per la prima volta nel 2019, la californiana Starlight Children's Foundation ha finalmente iniziato a installare in diversi ospedali nuove stazioni di gioco che si basano sul sistema operativo di Nintendo Switch . Queste postazioni serviranno a regalare ai giovani pazienti un modo per interagire coi loro giochi preferiti in modo sicuro , soprattutto a seguito delle numerose limitazioni giunte con la pandemia in questo 2020.

La Starlight Nintendo Switch Gaming Station fa parte dell'iniziativa Starlight Gaming creata dalla fondazione, attiva nel portare diverse forme di intrattenimento ai giovani degenti ospedalizzati.

Di conseguenza, il progetto si è rivelato qualcosa di molto più complesso dell'installare una semplice console in ogni stanza d'ospedale, dati gli elevati standard igienico-sanitari e le misure di accessibilità che è necessario raggiungere per fornire questa esperienza ai bambini senza alcun rischio per la loro salute.

Ciascuna delle stazioni è costruita con protocolli di sicurezza rigorosi ed è dotata di 25 giochi preinstallati, tra i quali alcuni dei titoli più venduti di Nintendo come The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

In futuro, le stesse console dovrebbero essere in grado di poter auto-aggiornare la propria libreria videoludica, sebbene quest'ultima sia già in grado di offrire ai giovani pazienti un'ampia varietà di esperienze sia single-player che multiplayer, favorendo dunque sia un intrattenimento di tipo individuale che cooperativo a seconda della situazione.

Ora che i primi sistemi hanno iniziato ad arrivare in oltre 800 ospedali statunitensi, con 7.200 unità spedite, i giovani pazienti possono portare con sé queste le postazioni, grazie alla piattaforma girevole alla loro base. Questo sistema si è rivelato particolarmente vantaggioso all'interno di diverse strutture mediche, poiché le restrizioni Covid-19 hanno reso impossibili le pratiche standard di intrattenimento e interazioni sociali per tutto il 2020.

Questo è solo uno degli ambiziosi progetti che la Starlight Children's Foundation ha portato a termine con successo, La fondazione è stata infatti già protagonista di altre iniziative in passato, dalla fornitura di abbigliamento ospedaliero alle esperienze di gioco VR per i giovani pazienti, culminando nel più recente accordo con Nintendo per la creazione delle postazioni di gioco Switch.

A prescindere dai successi dell'organizzazione, l'obiettivo più importante è quello di aver permesso a tanti bambini trascorrere il tempo più serenamente mentre affrontano trattamenti difficili e si spera che quelle 7.200 unità siano solo le prime di molte migliaia nel prossimo futuro.

