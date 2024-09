Videogiochi: acquisti digitali sotto la lente, la California combatte la pubblicità ingannevole

La legge è stata approvata in seguito a numerose lamentele diffuse negli Stati Uniti, che puntano il dito contro l'uso di pubblicità ingannevole: questa normativa si applica ai negozi online che sfruttano termini come "acquista" e "compra" per implicare l'effettiva proprietà illimitata di un bene in formato digitale, quando gli stessi negozi offrono esclusivamente una licenza per sfruttare il contenuto digitale. Un "certificato" che potrebbe scadere in qualsiasi momento e rendere il prodotto "acquistato" non più utilizzabile.