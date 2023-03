Le Nazioni Unite ospiteranno il primo evento dedicato ai videogiochi

Il festival annuale Games for Change avrà luogo nel corso di un summit presso la sede dell'Onu a New York

Il mondo dei videogiochi ha invaso numerosi settori, diventando spesso protagonista in contesti politici e istituzionali: è il caso del festival annuale Games for Change, che celebrerà il suo 20esimo anniversario presso la sede di New York dell'Organizzazione delle Nazioni Unite , un’occasione davvero esclusiva considerando che si tratta del primo evento videoludico in assoluto ospitato dall'Onu .

Games for Change è un'organizzazione no-profit nata nel 2004 con l'obiettivo di riunire aziende tecnologiche e videoludiche, fondazioni, organizzazioni non a scopo di lucro e altre agenzie governative per organizzare eventi e programmi che mettano al centro i videogiochi come strumento di trasformazione sociale.

L'evento si svolgerà nell'ambito del consueto Games for Change Festival annuale, summit organizzato dall'organizzazione no-profit Games for Change, in cui vengono presentati i giochi, la tecnologia e le esperienze immersive con l'intento di promuovere il cambiamento del mondo reale, l'innovazione e il bene sociale. La conferenza di quest'anno prevede due novità, tra cui il primo Summit Games and SDG (Sustainable Development Goals) presso la sede delle Nazioni Unite a New York, che sancisce la prima volta in assoluto in cui il settore videoludico si riunisce presso una sede Onu.

L'evento, della durata di mezza giornata, riunirà i leader dell'industria dei giochi, della politica, dei media, delle organizzazioni no-profit e di altri settori per discutere di come i giochi e la tecnologia possano sostenere gli obiettivi delle Nazioni Unite, tra cui l'istruzione, l'uguaglianza, la giustizia, l'azione per il clima, le città e le comunità sostenibili. L'evento è solo su invito e comprenderà relatori, casi di studio, panel di discussione e ovviamente una sala giochi.

Nel corso del Games for Change avrà luogo anche il Games for Change Next Gen Fest, festival di giochi per studenti di età compresa tra i 13 e i 18 anni, durante il quale potranno entrare in contatto con professionisti del settore, imparare a progettare e programmare, nonché partecipare a workshop, incontri e altre attività. Il festival si propone di aiutare i giovani a diventare creatori e giocatori responsabili di videogame con un impatto sociale positivo.

Il festival non è l’unica iniziative promossa da Games for Change, che gestisce inoltre un concorso annuale STEM per insegnare agli studenti la progettazione e la programmazione dei giochi, oltre a curare una raccolta di videogame che "coinvolgono le questioni sociali contemporanee in modo significativo".