Usa: hackerata la pagina social di una nave da guerra per trasmettere in diretta un videogioco

Ogni giorno, internet è pieno di notizie di violazioni, bug di sistema e virus informatici che attaccano i profili di utenti ignari. Certamente meno ignari della USS KIDD , nave da guerra della marina statunitense, che si è svegliata un giorno all'inizio di questo mese scoprendo che qualcuno aveva violato la sua pagina Facebook ufficiale per trasmettere in diretta una partita del videogame Age of Empires .

Secondo quanto riportato dalla stampa, sembra dunque che sull'account Facebook della nave sia apparso un livestream di quattro ore del gioco strategico. Come di consueto nel gameplay che molti giocatori conosceranno, alcuni abitanti del villaggio hanno iniziato a costruire alcune capanne e trascorso le ore successive a estrarre oro e a tagliare la legna, in quella che è stata definita in rete una delle dirette di videogiochi più noiose di tutti i tempi.

IGN

"Qualcuno insegni a questo ragazzo a giocare", riportava infatti uno dei commenti. L'account ha continuato a trasmettere diverse volte nei giorni successivi senza mai progredire nel gioco, con immenso rammarico della community.

"La pagina ufficiale di Facebook per USS KIDD è stata violata", ha confermato il portavoce della Marina, il comandante Nicole Schwegman. "Attualmente stiamo lavorando con il supporto tecnico di Facebook per risolvere il problema". Non è ancora chiaro se l'esercito americano sia riuscito a riguadagnare l'accesso alla pagina del social media, sebbene non ci siano state altre dirette.

La Marina statunitense non è comunque estranea allo streaming di videogiochi, dato che vanta un canale Twitch dedicato proprio all’universo videoludico, dove gli iscritti possono giocare tra loro e discutere di cosa significhi prestare servizio per il proprio paese mentre si viaggia in giro per il mondo, cercando di mantenere vivo lo stile di vita di tutti i giorni.

