UFL si prepara a sfidare FC 25 ed eFootball, nuova prova in arrivo

"Siamo entusiasti della risposta entusiastica alla nostra prima beta pubblica", afferma Eugene Nashilov, amministratore delegato di Strikerz Inc, in riferimento al test che ha conquistato 1,3 milioni di utenti in tutto il mondo. "Ora siamo entusiasti di lanciarne un'altra per solidificare le fondamenta di UFL in vista del suo debutto ufficiale e garantirne il successo in futuro. È gratificante capire che noi e la nostra comunità siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Non vediamo l'ora di mostrare i progressi fatti dalla prima beta con questa nuova versione del gioco, man mano che ci avviciniamo al lancio".