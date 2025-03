Ue: nuove direttive per l'uso delle valute virtuali nei videogiochi

L'analisi ha rivelato delle tecniche di "pressione psicologica" che sfrutta offerte a tempo limitato per spingere i più giovani a effettuare acquisti impulsivi, contando sulla mancanza di informazioni chiare e trasparenti riguardo ai costi e all'utilizzo della valuta virtuale per ingannare il pubblico più giovane e spingerlo spesso a effettuare spese non previste. Infine, è stata evidenziata la mancata trasparenza da parte dei content creator che promuovono i videogiochi, rei di non dichiarare puntualmente la natura commerciale dei loro contenuti, rischiando di influenzare indebitamente il loro pubblico con tecniche di marketing occulte. Gli autori di Star Stable Online hanno un mese per rispondere alle contestazioni e proporre soluzioni concrete per porre rimedio a tali pratiche.