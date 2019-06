THEC64: tutti i giochi inclusi nella replica del Commodore 64

Il mitico Commodore 64 tornerà nei negozi in tempo per Natale (ve ne abbiamo parlato qui), ma quali giochi includerà la sua riedizione? La lista ufficiale comprende 64 titoli, tra cui spiccano una manciata del VIC20, e sarà possibile espandere la selezione tramite chiavetta USB.



Ecco la lista dei videogiochi inclusi in THEC64 al lancio, previsto per il 5 dicembre in tutto il mondo:



- Alleykat

- Anarchy

- Attack of the Mutant Camels

- Avenger

- Battle Valley

- Bear Bovver

- Boulder Dash

- Bounder

- California Games

- Chips Challenge

- Confuzion

- Cosmic Causeway

- Cyberdyne Warrior

- Cybernoid II

- Deflektor

- Destroyer

- Everyone’s a Wally

- Firelord

- Galencia

- Gateway to Apshai

- Gribbly’s Day Out

- Gridrunner (VIC 20)

- Heartland

- Herobotix

- Highway Encounter

- Hover Bovver

- Impossible Mission

- Impossible Mission II

- IO

- Iridis Alpha

- Jumpman

- Mega Apocalypse

- Mission AD

- Monty Mole

- Monty on the Run

- Nebulus

- Netherworld

- Nodes of Yesod

- Paradroid

- Pitstop II

- Planet of Death

- Psychedelia (VIC 20)

- Ranarama

- Robin of the Wood

- Silicon Warrior

- Skate Crazy

- Speedball 2

- Spindizzy

- Steel

- Street Sports Baseball

- Street Sports Basketball

- Summer Games II

- Super Cycle

- Sword of Fargoal

- Temple of Apshai Trilogy

- The Arc of Yesod

- Thing Bounces Back

- Thing on a Spring

- Trailblazer

- Uridium

- Who Dares Wins II

- Winter Games

- World Games

- Zynapse