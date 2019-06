Commodore 64: il mito degli anni '80 sta per tornare nei negozi

"La versione a grandezza naturale del THEC64 ha una tastiera completamente funzionante, è dotato di un joystick classico micro-switch aggiornato che si collega a una delle quattro porte USB e si collega a qualsiasi TV moderna tramite HDMI. È inoltre dotato di tre modalità commutabili - il BASIC del C64 originale, il VIC20 BASIC o passa al Games Carousel e gioca a uno dei 64 giochi integrati in 50Hz o 60Hz, con filtri CRT/Screen mode.



Così come il classico C64 e alla modalità VIC20 BASIC, i giochi preinstallati includono classici come California Games, Paradroid, Boulder Dash e nuovi titoli come Attack of the Mutant Camels, Hover Bovver, Iridis Alpha e Gridrunner, oltre allo sparatutto pubblicato recentemente, Galencia, e all’avventura testuale Planet of Death! È anche possibile caricare e salvare i propri giochi C64 e VIC20 tramite chiavetta USB e accedere ai titoli multi disco", si legge nel comunicato stampa che ne ha annunciato l'esistenza.



THEC64 sarà disponibile dal 5 dicembre, giusto in tempo per Natale. Vi lasciamo al suo trailer d'annuncio!