Tekken 8 accoglie Eddy Gordo, il primo personaggio aggiuntivo del picchiaduro

Arrivato per la prima volta nel terzo capitolo della saga picchiaduro, Eddy è uno dei personaggi più apprezzati del franchise creato dalla software house giapponese che, oltre a un look più moderno, arriva nell'ottavo episodio con un "moveset" rinnovato e una serie di abbigliamenti che consentono di personalizzarne l'aspetto.

Incluso tra i contenuti aggiuntivi del supporto post-lancio per il primo anno, Eddy arriverà in tutto il mondo il 5 aprile ma potrà essere utilizzato in anticipo da coloro che possiedono le edizioni più costose (Deluxe e Ultimate) del picchiaduro. Per loro, il ritorno di Eddy previsto il 2 aprile, con tre giorni di anteprima che permetteranno di apprezzarne lo stile di lotta e le nuove meccaniche difensive e offensive.

Bandai Namco ha inoltre confermato che, insieme all'accesso anticipato di Eddy, sarà disponibile anche il Tekken Fight Pass, versione del picchiaduro degli ormai onnipresenti "pass battaglia" che consistono in una serie di ricompense da sbloccare giocando (nel caso del "percorso" Standard") o attraverso le immancabili microtransazioni (ovvero spendendo denaro reale). In entrambi i casi, è necessario completare una serie di missioni su base giornaliera e settimanale, un sistema che permetterà a coloro che amano il picchiaduro di trovare nuovi stimoli per combattere con lottatori specifici o per cimentarsi in imprese differenti dal solito.