Stellar Blade arriva anche su PC, nuovi contenuti per il ritorno di Eve

Nel frattempo, Sony si prepara a lanciare nuove produzioni sulla sua console ammiraglia: tra un mese arriverà finalmente il momento di Death Stranding 2: On the Beach, il cui sviluppo è stato completato solo pochi giorni fa, mentre dopo l'estate sarà il turno di Marathon, il nuovo sparatutto di Bungie (previsto anche su PC e Xbox) in uscita a settembre, e Ghost of Yotei, il seguito di Ghost of Tsushima in arrivo il 2 ottobre in esclusiva su PlayStation 5.