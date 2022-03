State of Play torna con un nuovo evento dedicato ai prossimi giochi PlayStation

Dopo le numerose indiscrezioni dei giorni scorsi, Sony è finalmente uscita allo scoperto confermando un nuovo evento State of Play, il format digitale in cui il colosso videoludico si focalizza su uno o più prodotti in uscita sulle sue console nelle prossime settimane. La casa nipponica presenterà tutte le novità in diretta su Twitch e YouTube a partire dalle 23:00, con lo showcase di marzo che sarà incentrato su alcuni progetti realizzati dagli studi giapponesi.

Tra i principali protagonisti dovrebbero esserci Strangers of Paradise: Final Fantasy Origin e Ghostwire Tokyo, entrambi realizzati da studi giapponesi e previsti per il mese di marzo, ma non è da escludere dei nuovi video per Forspoken (che proprio nelle scorse ore è stato rinviato al mese di ottobre), Final Fantasy XVI, Project GG e Soul Hackers 2.

L'annuncio dell'evento State of Play conferma parzialmente le voci su un grande evento organizzato da Sony per il mese di marzo, ma considerando la durata confermata dall'azienda e il format scelto (State of Play, e non PlayStation Showcase), è lecito attendersi che gran parte delle novità più importanti siano riservate a un secondo momento. Nell'ultimo periodo si è discusso particolarmente di Hogwarts Legacy, il gioco di ruolo ambientato nell'universo di Harry Potter, che secondo alcuni insider dovrebbe mostrarsi entro la fine del mese.

Nonostante lo State of Play di marzo sia incentrato sui videogiochi giapponesi, è comunque possibile che alla presentazione faranno la loro comparsa altri titoli realizzati da studi di terze parti provenienti da altri paesi del mondo. Allo stesso tempo, è molto probabile che Sony abbia scelto di rimandare l'evento PlayStation Showcase alla luce della delicata situazione sul territorio ucraino, cercando di accontentare comunque i fan di PS4 e PS5 con uno showcase digitale più ristretto che possa focalizzarsi sui prodotti ormai imminenti.

