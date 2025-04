Star Wars: Zero Company è il nuovo videogame di Bit Reactor, presentazione imminente

Anche se l'illustrazione principale fornisce alcuni indizi sull'epoca (la Guerra dei Cloni) e sulle "unità" che dovrebbero essere presenti e utilizzabili in Zero Company (umbarani, cloni, droidi e così via), maggiori dettagli saranno condivisi dallo studio in occasione della presentazione ufficiale prevista per il 19 aprile alle 09:30, che dovrebbe includere anche uno sguardo approfondito alle meccaniche di gioco e alle modalità presenti nell'avventura.