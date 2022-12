Star Wars Jedi: Survivor sarà ai The Game Awards, in arrivo trailer e data di lancio

La data è stata successivamente rimossa dalle pagine di Steam, non prima che alcuni insider immortalassero gli elementi chiave riportati nella scheda del prodotto realizzato da EA.

Oltre ai bonus destinati a tutti coloro decidessero di prenotare il gioco d'azione prima del lancio, lo store virtuale ha confermato che la storia del protagonista Cal si svolgerà cinque anni dopo gli eventi del primo capitolo, con l'eroe che non sarà più un padawan e dovrà continuare il suo percorso di crescita fino a diventare un potente Jedi. Tra nuove abilità e un sistema di combattimento che includerà nuovi stili di lotta basati sulla lightsaber, i giocatori avranno l'opportunità di esplorare nuovi pianeti e sfidare nemici sempre più impegnativi.

I dettagli trapelati anzitempo hanno spinto Electronic Arts a confermare pubblicamente la partecipazione di Star Wars Jedi: Survivor ai The Game Awards 2022: il gioco d'azione, in sviluppo presso gli studi di Respawn Entertainment, sarà mostrato al festival con un nuovo trailer che offrirà un nuovo sguardo e confermerà verosimilmente la data di distribuzione sul mercato.

Per l'occasione, la software house ha mostrato un nuovo artwork che accompagnerà il videogioco all'uscita su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, in cui vediamo l'eroe Cal insieme al fidato droide BD-1, già presente nel primo capitolo. Appuntamento agli "Oscar dei videogiochi", che si terranno nella notte tra l'8 e il 9 dicembre, per scoprire maggiori informazioni sul nuovo viaggio del guerriero Jedi nella galassia lontana lontana creata da George Lucas.

