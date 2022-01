Stalker 2: Heart of Chernobyl non ce la fa, il videogioco post-apocalittico rinviato a dicembre

Era già nell'aria da qualche giorno, ma adesso è arrivata l'ufficialità: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl uscirà a fine anno e non più ad aprile, come confidato dagli sviluppatori di GSC Game World in un messaggio pubblicato sui social network e indirizzato ai fan della saga di videogame post-apocalittici. Il progetto, uno dei primi esempi di "gioco next-gen" attesi per il 2022, arriverà il prossimo 8 dicembre su PC e in esclusiva temporale console su Xbox Series X/S.

Previsto originariamente per il 28 aprile (e tre mesi dopo anche su PlayStation 5), S.T.A.L.K.E.R. 2 arriverà dunque con otto mesi di ritardo rispetto alla tabella di marcia a causa di una serie di problemi di produzione, che hanno spinto la casa di sviluppo con sede a Kiev a posticipare l'uscita di qualche mese.

"Abbiamo preso la difficile decisione di posticipare l'uscita di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl all'8 dicembre", si legge nel messaggio indirizzato alla community. "I mesi in più ci permetteranno di realizzare la nostra visione e lanciare il gioco nelle condizioni desiderate. S.T.A.L.K.E.R. 2 è il più grande progetto su cui abbiamo lavorato, e richiede lunghe fasi di testing e polishing. Siamo convinti che lo sviluppo debba durare tutto il tempo necessario, soprattutto per un progetto di questa portata".

Si tratta del primo, grande rinvio del 2022. Con decine di produzioni in arrivo già a febbraio e marzo (Elden Ring, Horizon: Forbidden West, Gran Turismo 7, Kirby e la Terra Perduta i nomi più attesi) e altri blockbuster potenzialmente previsti per fine anno (God of War: Ragnarok, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 e Starfield), si prospetta un anno davvero scoppiettante per l'industria dei videogiochi.

