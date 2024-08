Call of Duty: Black Ops 6 svela le sue carte: ecco la modalità multigiocatore

Activision e Treyarch hanno confermato il ritorno di alcuni degli elementi più caratteristici della saga sparatutto, come il sistema di progressione Prestigio (più tradizionale rispetto al recente passato, ma non per questo meno ampio e appagante), la riproposizione dell'armaiolo per la personalizzazione delle armi, la possibilità di lanciare le asce Tomahawk o di sfruttare le auto telecomandate per sorprendere gli avversari, facendole esplodere improvvisamente, ma anche delle amatissime serie di uccisioni, che permetteranno a coloro che accumulano più uccisioni dei rivali di ricorrere a bonus aggiuntivi, come chiamare un elicottero per ordinare un attacco dall'alto.