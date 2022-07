Si ritorna a caccia di zombi con Juliet e una motosega: annunciato Lollipop Chainsaw Remake

Lollipop Chainsaw è uno dei giochi più amati e controversi della sua generazione: all'epoca divise la critica, ma che conquistò rapidamente il pubblico, tanto da diventare un vero e proprio cult. Sviluppato da Grasshopper Manufacture, studio celebre per i suoi titoli eccentrici, colorati e iper violenti, è uno dei maggiori successi dell'altrettanto stravagante Suda51, game designer giapponese famoso anche per la serie No More Heroes.

IGN

Nei panni di Juliet, una cheerleader del

San Romero High School

una comoda motosega che porta sempre con lei

, bisogna impedire che l'epidemia di zombi che ha invaso il suo liceo possa espandersi e per farlo, la giovane sfoggia le sue doti di ballerina e una certa dimestichezza con. Grazie a una serie di mosse spettacolari, colpi di scena da film di serie B e un'atmosfera costantemente sopra le righe, il gioco d'azione diventò immediatamente estremamente popolare.

Tra le particolarità di Lollipop Chainsaw, oltre uno stile grafico colorato, l'ambientazione studentesca e l'aria gioiosa con cui si massacravano zombi a tempo di musica, c'era sicuramente la strampalata storia scritta da

James Gunn

Guardiani della Galassia

The Suicide Squad

, il regista della trilogia Marvel deie di, che inserì nel gioco tante citazioni del suo passato nella casa cinematografica Troma, celebre per i suoi film indipendenti a basso costo di genere splatter.

A distanza di dieci anni, Dragami Games, il nuovo studio indipendente fondato proprio da Yasuda, ha acquisito i diritti di pubblicazione del gioco, che

al momento non è più disponibile in nessuna libreria digitale su console o PC

l'uscita è fissata per un generico 2023

, e di annunciarne un remake. La nuova versione sarà curata da "diversi sviluppatori dell'originale e dai nuovi membri di Dragami Games" e. Nello sviluppo di questo remake, però, come ha annunciato su Twitter James Gunn, non sono stati coinvolti né il regista, né Suda51, ma Yasuda ha assicurato che la storia e le meccaniche di gioco saranno le stesse di sempre.

Yasuda ha anche dichiarato che la potenza dei nuovi hardware permetterà al team di "realizzare un videogioco con una grafica più realistica", e che a causa di problemi di licenze non potranno essere riutilizzati molti brani del capitolo originale, ragione per cui lo studio è già al lavoro su una nuova colonna sonora.