Red Read Redemption 2 sta per tornare: avvistata la versione per Nintendo Switch

L'ente che si occupa della classificazione software per il mercato brasiliano, infatti, avrebbe confermato l'imminente debutto dell'avventura western sulla piattaforma della casa di Kyoto.

Nel database dell'ente Sistema de Classificação Indicativa Brasileiro (Classind) è comparsa una pagina dedicata alla versione di Red Dead Redemption 2 per Nintendo Switch, che secondo la valutazione sarà "sconsigliata a un pubblico minorenne" a causa delle tematiche mature presenti nell'avventura di Arthur Morgan. Di sicuro, sarà interessante capire quali sacrifici dovrà fare Rockstar Games per permettere all'immenso gioco western open-world di girare a dovere sulla console giapponese.

La conferma da parte dell'ente brasiliano alimenta ulteriormente le indiscrezioni che vorrebbero un "rilancio" del gioco lanciato originariamente su PC, PS4 e Xbox One nel 2018: la software house potrebbe dunque puntare a distribuire Red Dead Redemption 2 su nuove piattaforme a cinque anni dall'esordio sul mercato realizzando delle versioni "native" per PS5 e Xbox Series X/S, trapelate anzitempo in un documento condiviso da Microsoft nell'ambito della causa contro l'antitrust FTC per l'acquisizione di Activision Blizzard.