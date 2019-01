Project Z: l'ambizioso GDR ambientato nel mondo di Dragon Ball

Bandai Namco ha annunciato la lavorazione di Project Z, un gioco di ruolo dallo stampo action ambientato nel mondo di Dragon Ball.



Non si conosce ancora molto del progetto, che da subito appare come il videogioco dedicato alla saga di Goku più ambizioso mai creato, ma scopriremo presto delle novità.



Nel corso del torneo mondiale di Dragon Ball FighterZ che si terrà a fine mese, infatti, gli sviluppatori saranno pronti a svelare di più sul titolo in arrivo prossimamente su PC e console.



Gli appassionati, intanto, stanno già sognando un gioco con la profondità di Final Fantasy e un mondo completamente esplorabile. Continuate a seguirci per saperne di più!