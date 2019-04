Primo trailer per il film di Sonic the Hedgehog, c'è anche Jim Carrey

Uno dei personaggi più amati dei videogiochi sta per arrivare al cinema: Sonic the Hedgehog, il porcospino blu creato da Sega negli anni '90, sarà infatti protagonista di un lungometraggio in live-action che sarà disponibile nelle sale in autunno.



Il film, realizzato dagli stessi produttori di The Fast and the Furious, vedrà la partecipazione di Ben Schwartz (voce di Sonic nell'edizione originale), James Marsden (che interpreta l'amico umano di Sonic, Tom Wachowski) e Jim Carrey, quest'ultimo nei panni del malvagio Dr. Robotnik. Nel cast, anche Tika Sumpter e Neal McDonough.