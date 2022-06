Polonia: il governo introduce i videogiochi nel sistema educativo nazionale

Il governo polacco ha infatti annunciato l'iniziativa "Gry w Edukacji", letteralmente "Giochi nell'istruzione", con cui intende sfruttare la popolarità, il fascino e la capacità di coinvolgimento dei videogame per far riflettere i suoi studenti su alcuni avvenimenti storici.

Il primo gioco inserito in questo programma è This War of Mine

comprendere gli effetti che un conflitto bellico può avere su una nazione e sui suoi abitanti

, l'opera del team polacco 11-bit Studios che, raccontando gli orrori della guerra dal punto di vista di chi non è in grado di difendersi, i civili, vuole sensibilizzare i giovani studenti a. Non è la prima volta che il gioco di 11-bit Studios viene preso come riferimento per questo scopo, ma è certamente una novità che un videogioco sia scelto dal governo e inserito tra le letture supplementari negli istituti scolastici.

Così, collaborando con gli stessi autori del videogioco, il governo polacco ha deciso di donare a tutti gli studenti della nazione una copia di This War of Mine, arrivando persino a

creare con gli sviluppatori alcune linee guida per spiegare ai docenti come preparare una lezione attraverso i momenti topici del videogame

. L'iniziativa non è stata ancora resa obbligatoria all'interno sistema educativo nazionale polacco, ma il governo sta spingendo particolarmente su questo progetto cercando di convincere sempre più docenti a inserirla nel proprio programma.

Sarà interessante capire come si evolverà quest'iniziativa in futuro e se il governo deciderà di aprire le porte ad altri giochi - non necessariamente creati in Polonia - per continuare a sensibilizzare gli studenti alla scoperta di temi sensibili tramite i videogiochi.

La speranza, in tal senso, è che altre nazioni del mondo possano seguire l'esempio del governo polacco e introdurre i videogiochi come parte integrante del proprio programma educativo