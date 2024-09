PlayStation 5 Pro, ci siamo: Sony annuncia il nuovo evento

La presentazione, infatti, sarà tenuta da Mark Cerny, lead architect di PlayStation 5 che già in passato era stato il "volto" principale delle console realizzate da Sony: Cerny annuncerà maggiori dettagli sul "futuro dell'hardware" offrendo un assaggio della evoluzione di metà generazione che diventerà la nuova console di punta: l'evento durerà 9 minuti e avrà inizio alle ore 17:00 del 10 settembre, con Sony che dovrebbe presentare i primi dettagli (tra cui data di lancio e possibile prezzo) e mostrare in che modo i videogiochi per PlayStation 5 Pro sfrutteranno al meglio tutta questa potenza.