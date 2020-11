PS5 colora le strade europee: Londra a Venezia celebrano la console next-gen

Per celebrare l'uscita di PS5, Sony ha illuminato i monumenti storici e i luoghi più rappresentativi di 25 aree geografiche del mondo, Italia inclusa, proiettando spettacolari giochi di luci e immagini legate all'immaginario del marchio PlayStation.

Per il Bel paese è stata scelta Venezia, che nella notte tra il 18 e il 19 novembre, ha visto la spettacolare pavimentazione di Piazza San Marco colorarsi con i simboli rappresentativi della console tramite una speciale tecnica di floor projection capace di ricoprire circa 2400 metri quadri, avvolgendo così la piazza con proiezioni celebrative garantite dall'uso di cinque telecamere posizionate in punti strategici, quali il Campanile, la loggia della Basilica e la Torre dell'Orologio.

PlayStation 5 colora Venezia: le foto dei giochi di luci su Piazza San Marco IGN 1 di 16 IGN 16 di 16 IGN 16 di 16 IGN 16 di 16 IGN 16 di 16 IGN 16 di 16 IGN 16 di 16 IGN 16 di 16 IGN 16 di 16 IGN 10 di 16 IGN 11 di 16 IGN 12 di 16 IGN 13 di 16 IGN 14 di 16 IGN 15 di 16 IGN 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci Il salotto d'Europa si illumina con i simboli di PlayStation per festeggiare il lancio della piattaforma di nuova generazione di Sony. Ecco le immagini dello spettacolo avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 novembre

Iniziative simili sono state ripetute in tutto il mondo per connettere virtualmente la community PlayStation in un momento storico decisamente difficile, festeggiando l'uscita di PS5 attraverso le location più rappresentative del pianeta.

Come se non bastasse, le divisioni locali di Sony hanno organizzato altre iniziative per celebrare l'uscita della console: tra le più belle c'è certamente quella di Londra, che ha sostituito le insegne caratteristiche della rete metropolitana di Oxford Circus con delle versioni riportanti i classici simboli PlayStation: croce, quadrato, triangolo e cerchio. Il risultato, come potete vedere dalle immagini, è decisamente spettacolare.

PlayStation 5 invade la metropolitana di Londra IGN 1 di 4 IGN 2 di 4 IGN 3 di 4 IGN 4 di 4 leggi dopo slideshow ingrandisci Sony sostituisce le insegne della rete Underground di Oxford Circus con i simboli caratteristici del marchio PlayStation

PlayStation 5 è disponibile in due varianti (All-Digital e Standard, quest'ultima munita di lettore Blu-ray) da oggi sul mercato italiano: se siete curiosi di scoprire maggiori dettagli sulle peculiarità della console di nuova generazione, non perdete la nostra recensione di PS5.