Peaky Blinders, la serie televisiva diventa un videogioco

Il rapporto tra cinema, TV e videogiochi continua a gonfie vele: ogni settore attinge dall'altro per dar vita a nuove storie, nuove avventure da vivere in prima persona o da osservare attentamente, puntata dopo puntata, e in tal senso, non stupisce la scelta di Futurlab e Curve Digital di voler sfruttare il successo di un brand come Peaky Blinders per la realizzazione di un nuovo videogame.