Paradox Interactive: da un sondaggio dei dipendenti emergono bullismo e discriminazione di genere

Questi atteggiamenti pare siano più frequenti proprio nella sede svedese di Paradox Interactive, che conta 400 persone, il 26% delle quali donne. Il 69% afferma di aver subito trattamenti abusivi, mentre gli uomini a dire lo stesso sono pari al 33%.

Nel sondaggio si legge anche di una "cultura del silenzio", ovvero il fatto di non aver affrontato a dovere la situazione: la percentuale di dipendenti che ritiene la situazione sia stata affrontata in maniera appropriata è pressoché zero. Da ultimo, questi trattamenti ostili sono stati indicati come “un problema sistematico e fin troppo comune presso Paradox Interactive”.

IGN

La risposta dell’azienda non si è fatta attendere, nella forma di un sondaggio interno tra il personale. Stando a una e-mail interna, Paradox Interactive è "ora in procinto di introdurre una società esterna e neutrale per condurre una revisione approfondita del processo e realizzare un sondaggio completo tra i dipendenti".

Questa situazione segue da vicino le dimissioni dell'ex-CEO Ebba Ljungerud, che ha lasciato l’azienda la scorsa settimana, per "divergenze sulla strategia della compagnia". Tuttavia, il nuovo CEO Fredrik Wester ha dichiarato che tra i due casi non vi è alcuna correlazione.

