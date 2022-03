Pac-Man torna con una nuova raccolta: ecco il seguito di Museum

Non si esauriscono le celebrazioni per gli oltre quarant'anni di Pac-Man , uno dei personaggi più amati dell'industria videoludica: Bandai Namco ha annunciato una nuova raccolta che include quattordici tra i migliori capitoli del franchise, che uscirà il prossimo 27 maggio su PC e console: intitolata Pac-Man Museum+ , la collezione arriverà al lancio anche su Xbox Game Pass e includerà un sistema di personalizzazione per creare la propria sala giochi virtuale .

A otto anni dal lancio di Pac-Man Museum, Bandai Namco ci riprova con un seguito diretto che punta a espandere in modo considerevole le opzioni di personalizzazione della propria sala giochi virtuale: giocando ai quattordici episodi inclusi in Pac-Man Museum+ otterrete elementi come cabinati, poster e altri oggetti per creare la propria sala preferita, a patto ovviamente di completare le missioni che gli sviluppatori hanno preparato per ciascuno dei giochi inclusi.

A proposito di giochi, gli episodi inclusi in questa raccolta rappresentano una selezione di tutto rispetto per i fan della palla gialla mangia-spettri: Pac-Man (1980), Super Pac-Man (1982), Pac & Pal (1983), Pac-Land (1984), Pac-Mania (1987), Pac-Attack (1993), Pac-In-Time (1995), Pac-Man Arrangement (1996), Pac-Man Arrangement (PSP, 2005), Pac-Man Championship Edition (2007), Pac-Motos (2007), Pac 'n Roll Remix (2007), Pac-Man Battle Royale (2011) e Pac-Man 256 (2015).

Ciascuno includerà missioni e oggetti esclusivi per personalizzare la propria dimora virtuale con nuovi cabinati, adesivi e tanto, tanto altro.

Per gli amanti della competizione, non manca il supporto alla modalità multiplayer online, con tanto di leaderboard online che permetterà di sfidare altri giocatori in tutto il mondo alla ricerca del punteggio più alto di sempre.

