Overkill's The Walking Dead, nuovo rinvio per le versioni console

Non c'è pace per Overkill's The Walking Dead, il gioco di sopravvivenza sviluppato da Starbreeze Studios e Overkill Software basato sulla popolare saga a fumetti creata da Robert Kirkman.



Dopo un esordio non proprio entusiasmante in versione PC, il team di sviluppo ha provato a correggere il tiro migliorando il sistema di gioco in base al feedback della community. Tuttavia, ciò non deve essere stato sufficiente per convincere le due parti a pubblicare il gioco su PlayStation 4 e Xbox One, con le due versioni per console domestiche che sono state rinviate in data da destinarsi.