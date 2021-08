Olimpiadi: l’allenatrice di un’atleta ha un Amiibo di Link come portafortuna

Nina Derwael è una ginnasta belga che ha recentemente conquistato una medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2021 . Un’impresa di tutto rispetto ma come si lega al mondo dei videogiochi? Semplice, l’allenatrice Marjorie Heuls attribuisce parte della vittoria al proprio portafortuna , un Amiibo di Link , l’eroe protagonista della saga The Legend of Zelda .

Si tratta dell’Amiibo di Link in versione Ocarina of Time, capitolo del 1998 considerato il punto più alto raggiunto dalla serie – una vera e propria icona del mondo videoludico. In un’intervista, la donna ha dichiarato che si tratta di un regalo dei suoi figli risalente al 2017: quell’anno, la sua allieva Derwael ha vinto il bronzo ai Campionati Mondiali di Ginnastica Artistica, tenutisi a Montréal, in Canada.

Da allora, Link è sempre con lei come simbolo di buona sorte e, soprattutto, per sentire i suoi figli vicini anche quando viaggia all’estero. Da notare il fatto che Heuls si riferisca al personaggio di Link come "Zelda", un errore molto comune a chi non conosce la serie.

