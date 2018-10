Monster Energy Supercross 2 arriva a febbraio

Lo studio di sviluppo italiano Milestone ha svelato con un trailer Monster Energy Supercross - The Official Videogame 2, in arrivo l'8 febbraio su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.



Il nuovo gioco ufficiale del campionato di Supercross punterà tutto sulla modalità carriera, l'esplorazione libera dell'area per gli allenamenti e la personalizzazione del pilota e dei tracciati.



"La vita di un pilota non è fatta solo di gare. Serve allenarsi duramente, sfidare gli avversari, incontrare i fan e ottenere nuovi contratti con gli sponsor per diventare il migliore. Parti dalla categoria 250SX, imposta la tua personale agenda delle attività e guardagna fama ed esperienza per diventare il migliore della classe 450SX", si legge nella descrizione ufficiale del gioco, che è stata accompagnata dalla dichiarazione di Irvin Zonca, Head of Game Design in Milestone:



"Nel primo capitolo della serie il nostro principale obiettivo era creare un’esperienza di gioco divertente e adrenalinica, in grado di trasmettere appieno l’emozione di una gara dell’AMA Supercross Championship. Con Monster Energy Supercross 2 – The Official Videogame, l’esperiena di gioco non si ferma in pista ma permette di vivere una vera carriera da professionista a 360°, con tanto di fatta di allenamenti, interviste, attività promozionali con gli sponsor, rivalità e sfide con gli altri piloti e tanto altro".



Vi lasciamo al primo video ufficiale, buona visione!