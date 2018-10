Anche i Cavalieri dello Zodiaco lotteranno in Jump Force

Non solo Goku, Naruto, Rubber e Yugi combatteranno in Jump Force, il picchiaduro che mescola tutti gli universi dei manga/anime giapponesi dell'etichetta Jump: Bandai Namco ha confermato che ci saranno anche Pegasus e Sirio de I Cavalieri dello Zodiaco.



L'annuncio è arrivato con il trailer che potete ammirare all'interno di questo articolo, dove si intravede anche lo speciale stage Mayan City, "in cui i personaggi di Jump Force si daranno sfida tra le antiche rovine della civiltà centro-americana".



Jump Force sarà disponibile a febbraio 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One e questo è senza dubbio un ottimo modo per ingannare l'attesa: buona visione!