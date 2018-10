Marvel's Spider-Man, ecco i nuovi costumi in arrivo con il primo DLC

Una nuova "gatta da pelare" è in arrivo nella New York di Marvel's Spider-Man: la prossima settimana, infatti, Insomniac Games pubblicherà il primo DLC facente parte dell'arco narrativo La Città che non dorme mai, che vedrà l'Uomo Ragno e Mary-Jane alle prese con un misterioso furto a opera di Gatta Nera.



L'alter ego mascherato di Felicia Hardy è una vecchia fiamma di Peter Parker e dopo essere stata menzionata più volte nella campagna del gioco originale, promette di gettare un po' di pepe sul rapporto tra Peter e e la giornalista del Daily Bugle. Il DLC sarà accompagnato anche dalla modalità New Game Plus, con cui ricominciare dall'inizio l'avventura mantenendo tutti i progressi del salvataggio precedente.