Marvel Rivals è inarrestabile: 20 milioni di giocatori in due settimane per lo sparatutto

Il merito è senza ombra di dubbio di una formula di gioco ben congegnata (che, ispirandosi al più noto Overwatch di Blizzard Entertainment, ha dato vita a un'esperienza coinvolgente e divertente), ma anche della distribuzione in formato free-to-play: permettendo a chiunque di scaricare Marvel Rivals gratuitamente su PC e console, NetEase Games ha sfruttato l'incredibile "appeal" dei personaggi creati da Marvel in decenni di storie a fumetti per realizzare innumerevoli "skin" vendute a pagamento, utilizzate dai giocatori per personalizzare l'aspetto di eroi e antagonisti, ma anche di elementi di personalizzazione come pose, emblemi e quant'altro.